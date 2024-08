Sto akademskih svečk na torti Univerze v Trstu

Univerza v Trstu na današnji dan praznuje stoletnico ustanovitve in torej tudi obstoja. Stoletnemu jubileju so se na današnji slovesnosti na glavnem sedežu univerze na Trgu Evrope poklonili s predstavo oz. dogodkom, ki ga je oblikoval igralec David Calabrese. Prisotne je seznanil s tremi simboli stoletnice – časovno kapsulo, ki jo bodo ponovno odprli čez 50 let, zvonom, ki je včasih donel ob podelitvah diplom in sedaj, po obnovi, to spet počne, ter knjigo častnih gostov, v kateri je mogoče najti zapise italijanskih in mednarodnih osebnosti, kot so Giuseppe Ungaretti, Rita Levi Montalcini, Sandro Pertini, Liliana Segre, Sergio Mattarella, Borut Pahor in še bi lahko naštevali ...

»Naši univerzi smo želeli posvetiti trenutek praznovanja, ki bi združil preteklost, sedanjost in prihodnost ter prikazal zgodbo o univerzi, ki se je skozi številne preizkušnje razvijala in postajala vedno boljša in bolj konkurenčna,« je dejal rektor Roberto Di Lenarda in se ob tem zahvalil »tistim, ki delajo in študirajo z nami, pa tudi institucijam, raziskovalnim organom in ozemlju, ki nas gosti, za veliko zaupanje in podporo, ki so nam jo vedno izkazali.«