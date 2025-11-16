Stolnica v Miljah je bila premajhna (video)

Želja po skupni molitvi in tihem druženju, ki bi vsaj nekoliko omilila strašno bolečino miljske skupnosti, je bila očitno zelo razširjena in občutena. Stolnica na središčnem Trgu Marconi namreč v soboto zvečer ni mogla sprejeti več sto ljudi, ki so se želeli v njej stisniti okrog očeta v četrtek ubitega Giovannija. Vsaj 400 ljudi je v notranjosti sledilo molitvi, ki jo je vodil župnik Andrea Destradi, večja skupina ji je prisluhnilo s trga. Med njimi fotografi in drugi predstavniki medijev, ki so jih prosili, da ne vstopijo v stolnico. Da bi molitev v spomin na miljskega dečka, kateri sta prisostvovala tudi tržaški škof Enrico Trevisi in miljski župan Paolo Polidori, ostala čim volj intimna.

