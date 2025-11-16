VREME
Stolnica v Miljah je bila premajhna (video)

V soboto zvečer skupna molitev za ubitega 9-letnega dečka

15. nov. 2025
    MIljska stolnica, v kateri je potekala molitev (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Mnogi so ostali pred vrati stolnice (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Želja po skupni molitvi in tihem druženju, ki bi vsaj nekoliko omilila strašno bolečino miljske skupnosti, je bila očitno zelo razširjena in občutena. Stolnica na središčnem Trgu Marconi namreč v soboto zvečer ni mogla sprejeti več sto ljudi, ki so se želeli v njej stisniti okrog očeta v četrtek ubitega Giovannija. Vsaj 400 ljudi je v notranjosti sledilo molitvi, ki jo je vodil župnik Andrea Destradi, večja skupina ji je prisluhnilo s trga. Med njimi fotografi in drugi predstavniki medijev, ki so jih prosili, da ne vstopijo v stolnico. Da bi molitev v spomin na miljskega dečka, kateri sta prisostvovala tudi tržaški škof Enrico Trevisi in miljski župan Paolo Polidori, ostala čim volj intimna.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

