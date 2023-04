Stoner rock poslastica jutri na Proseku

Mednarodno-domači stoner rock si je za svoj dom definitivno izbral Prosek. Tu bo 15. julija, že drugo leto zapored zaživel psihedelični festival StonerKras Fest, ki ga prireja agencija Rocket Panda Menagement v sodelovanju z združenjem Arci in Mladinskim krožkom Prosek Kontovel. Avgusta lani je na B’lanc privabil več stotin poslušalcev. Svojo udeležbo so letos že potrdile skupine 1000Mods, Mondo Generator, Jegulja in TSO.

V pričakovanju na festival si je agencija Rocket Panda s slovensko-italijanskim kulturnim društvom Never In zamislila tri stoner rock preddogodke. Po decembrski in februarski bo jutri od 19. ure v Kulturnem domu na Proseku na vrsti zaključna glasbena poslastica Road to StonerKras, katere glavna atrakcija bo grška skupina Nightstalker, ki je že več kot 30 let aktivna na evropski stoner rock sceni. Tačas se mudi na glasbeni turneji, s katero praznuje desetletnico izida kultne plošče Dead Rock Commandos.

Pred Grki bodo na oder stopili »lokalni heroji« Tytus, to je najboljši tržaški bend, ki se je uveljavil na evropski heavy metal sceni in je v teh dneh izdal novo kratko ploščo z naslovom Roaming in Despair. Večer pa bo uvedla skupina Haram!, ki bo s svojo mešanico stoner, pank in noise ritmov dodobra segrela publiko. Žur se bo nadaljeval z glasbenim kolektivom Satisfaction Rock’n’Roll; za vstop bo treba odšteti 10 evrov.