Strah in brezbrižnost

Že ob koncu poletja je bila precepljenost v dolinski občini rahlo nižja kot drugod na Tržaškem (kjer je vsekakor pod državnim povprečjem), danes se razmere niso veliko spremenile. Nič kaj spodbudni niso podatki o okužbah, ki jih na spletni strani dnevno posodablja deželna civilna zaščita – na tisoč prebivalcev je okuženih 14,9 odstotka. Zakaj je tako, smo skušali ugotoviti iz pogovorov z občani dolinske občine.

»Ljudi je strah cepiva in posledic cepiva. V Bazovici je baje krožil glas, da ti z njim vbrizgnejo tudi nek mikročip. Skratka, novice o cepivu so bile po moji oceni na začetku varljive, kar je povzročilo le dvome in zmedo,« ugotavlja lastnica boljunske lekarne Milenka Rustja. Pri njih opravljajo že od marca brise, povpraševanja, pravi, je res veliko. »Mislim, da so ljudje nekoliko naduti, namesto da bi prisluhnili znanstvenim podlagam, raje preskakujejo iz spletne novice na spletno novico, ne da bi informacij znanstveno preverili. Te lažne novice potem še sami širijo.« In tako eden drugega prepričujejo, da je covid le malo močnejša gripa – začaranemu krogu nezaupnežev pa ne prideš do živega, saj ne slišijo ali nočejo slišati drugih razlag, doda še kolegica v lekarni.

Kdo pa so, po njeni oceni ti, ki ne zaupajo cepivu? V glavnem gre za ljudi srednje starosti, pravi, za tiste, med 40. in 60. letom, »ki jim ni bilo treba skrbeti za šolo ali za služenje kruha, ki se jim je v življenju dobro godilo in niso imeli doslej hudih zdravstvenih problemov.« K temu je stranka prepričano dodala, da »če moraš izbirati med cepivom ali smrtjo, verjemite, da se ne obotavljaš in sprejmeš vse, kar te lahko reši.«