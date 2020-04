Strah in pogum knjigarn

Strastno branje dobre knjige se v teh tednih samoizolacije za zajezitev širjenja novega koronavirusa še kako prileže, pa naj bo to nenavadni roman, osupljiva detektivka, ljubezenska zgoba z (ne) srečnim koncem ali avantgardna publikacija. Nekatere tržaške knjigarne so se tako po sili razmer prilagodile danemu stanju in skušajo zvestim stranka priljubljeno čtivo dostavljati na dom, saj morajo po določilih vladne uredbe ostati zaprte vsaj do 13. aprila. Na njihovih spletnih straneh in družbenih omrežjih tako kar mrgoli sporočil s podatki o dostavi.

Knjigarna Minerva je v pičlih štirih dnevih zabeležila približno šestdeset naročil. Soupravitelj Tommaso Contessi rezultat ocenjuje za pozitivnega, ekonomske posledice zaprtja pa seveda močno občutijo: »Delovanje založb in skladišč je začasno zamrznjeno in je torej do samega gradiva zelo težko priti. Prodamo lahko to, kar že imamo na policah. Res ni najbolj spodbudno, vendar lahko v pričakovanju boljših časov vsaj nekaj prihodkov le damo v predal.« V sklopu širšega projekta Libri da Asporto, ki je na državni ravni nastal na pobudo družbe NW, lahko pri njih knjige brez dodatnih stroškov za dostavo, naročite na naslovu elektronske pošte info@libreria-minerva.it) ali WhatsApp sporočila na telefonsko številko 338 3871420. Pri projektu sodeluje tudi knjigarna Ubik, ki je posameznikom na razpolago po e-pošti (trieste@ubiklibri.it) ali na aplikaciji za pametne telefone IO lettore. »Smo šele začeli, vendar je odziv tako v Trstu kot v okolici res dober. Oglašajo se mamice, ki so malčkom prebrale že vse domače pravljice, navdušenci detektivk v iskanju zadnjih novosti, bralci, ki hrepenijo po esejih in podobno. S pomočjo emaila, Facebook strani in aplikacije se je ustvarila stalna izmenjava nasvetov, prošenj in sporočil, s katerimi se počutimo bližje našim odjemalcem. Dobivamo veliko lepih spodbudnih besed,« je razložila Laura Terdossi. Marsikdo se po njenih besedah ni hotel udati neosebnim spletnim stranem in je hotel ohraniti stik s knjigarnarji: »V tako težkem trenutku dostave na dom nedvomno ne morejo izničiti posledic zaprtja, v manjši meri pa so v oporo. Prezgodaj pa je za katerikoli obračun.«

Univerzitetni študenti, ki se po navadi za učbenike obračajo knjigarno Goliardica v neposredni bližini tržaške univerze, libreriagoliardica@yahoo.it