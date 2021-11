Študenti medicine se učijo kot piloti - s simulatorji

Tržaški študenti medicine bodo po novem poleg klasičnega medicinskega izobraževanja, ki vključuje učenje z opazovanjem izkušenih kolegov in posnemanjem njihovih dejanj na bolnikih, imeli na razpolago tudi simulacijo kot novo učno metodo v izobraževalnem procesu. V poslopju tik ob kardiološki kliniki so včeraj namenu predali nov Center za medicinsko simulacijo, ki deluje v sklopu medicinske fakultete.

Ustanavljanje centra se je začelo leta 2016, ko se je medicinska fakulteta prijavila na javni razpis ministrstva za visoko šolstvo. Leto kasneje so iz Rima dobili pozitiven odgovor, leta 2018 pa še sredstva za uresničitev centra. Naložba je bila vredna 1,5 milijona evrov, končni rezultat pa je osupljiv. Študenti medicine imajo v 400 kvadratnih metrov velikem centru na voljo štiri simulacijske sobe in tri kontrolne sobe. Bodoči zdravniki se bodo lahko učili tako kot študenti drugih strok. »Brez simulacije si ne moremo zamisliti učenja pilotov letal,« je ob včerajšnjem odprtju centra dejal Nicolò de Manzini, vodja kliničnega oddelka za medicinske vede in kirurgijo.