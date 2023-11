Študenti zapustili univerzitetno poslopje

Potem ko so študenti in študentke sinoči zasedli poslopje D Univerze v Trstu na Trgu Evrope, v katerem deluje oddelek za ekonomijo, so danes zjutraj zapustili poslopje. Z okupacijo so protestirali proti patriarhatu in vojni na Bližnjem vzhodu.

Danes zjutraj pa so okrog 7.15 poslopje zapustili, da bi lahko študenti normalno sledili predavanjem, poroča dnevnik Il Piccolo. Tako so se tudi sinoči zmenili s politično policijo Digos. Danes pa so dosegli sestanek z rektorjem univerze Robertom Di Lenardo, ki se je začel ob 11. uri.