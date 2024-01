Študijsko podporo prejelo kar dvajset študentov

Marija Pirjevec je v svojem govoru dejala, da imajo mladi zaradi medijske prenasičenosti vedno manj časa za branje. Univerza sama postaja namreč zmeraj bolj vezana na potrebe proizvodnje in trga. Študentom nudi znanje, ki jim bo zagotovilo poklic, ne uči pa jih kritično razmišljati. Ob tem se je oprla na izjavo pokojnega pisatelja Borisa Pahorja, ki je trdil: »Nobenega poklica ni mogoče opravljati, če nimamo nekega širšega kulturnega predznanja. Tako znanje služi, da se lahko prepuščamo svoji domišljiji in se duševno obogatimo.«

Prof. Pirjevec je omenila tudi druge pereče problematike, ki so značilne za današnje čase. Te so podnebne spremembe, vojne, pa tudi terorizem. Po njenem mnenju se v Evropi širi nevaren nacionalizem: »Na oblasti je vse več skrajno desnih sil. To je dokaz, da se je fašizem ohranil do danes,« je poudarila. Svojo misel je zaključila s sklicevanjem na pisatelja Claudia Magrisa, ki je dejal, da je knjiga »abeceda in slovar življenja, saj le z branjem spoznamo svet in same sebe«.

Na podelitvi študijskih podpor je bil prisoten tudi Adriano Kovačič, ki je spregovoril v imenu ZKB Trst Gorica. Mlade je pozval, naj si zapomnijo besede prof. Pirjevec. Obenem pa dodal, da je dogodek priložnost, ko prejemniki nagrad praznujejo svoj študijski uspeh. »Upam, da bodo mladi ohranili stik z našo skupnostjo, ki jih bo gotovo potrebovala v prihodnosti,« si je zaželel. Kovačič je pojasnil, da se bodo omenjene štipendije ohranile tudi v naslednjih letih.

Sledilo je podeljevanje nagrad za študijski uspeh. Kristina Valenčič, blagajničarka sklada Sergij Tončič, je občinstvu pojasnila, da je študijsko podporo prejelo celo dvajset študentov, več kot v prejšnjem šolskem letu. To so: Jaša Cingerla, Petra Devetak, Ivan Devetak, Jan Grilanc, Maja Grilanc, Nina Imperia, Erika Kosic, Jan Kosic, Nika Lovriha, Andrea Mandić, Gabriel Milic, Jasmin Petruz, Maks Skerk, Rudy Skerk, Renee Starich, Mateja Tavčar, Nikol Usai, Nataša Vidonis, Cheyenne Zagar in Vanja Zuliani.

Skoraj vsi prejemniki študijske podpore so vpisani na slovenske in italijanske univerzitetne programe. Le en nagrajenec študira v tujini.