Šulić v Miramaru zaigral Odo radosti (video)

Svetovno znani čelist in soustanovitelj dua 2Cellos Luka Šulić se je v Miramaru poklonil Ludwigu van Beethovnu ob 250-letnici rojstva. Ob tej priložnosti je v Miramarskem gradu v Prestolni dvorani pripravil videoposnetek Ode radosti. Na družbenih omrežjih je ob njem zapisal: »Ludwigu van Beethovnu, enemu od največjih glasbenih umov v zgodovini, želim vse najboljše za 250. rojstni dan. To je moj mali poklon velikemu geniju.« Šulič je videoposnetek v Miramarskem gradu snemal minulo nedeljo ob sodelovanju ministrstva za kulturo in turizem ter Miramarskega muzeja in parka.