Sv. Ana ujeta med gradbišči

Nevarna prometnica, na kateri je že bilo več prometnih nesreč, povezuje Sv. Jakob in mestno središče z zelo obljudeno Sv. Ano. Na zadnjem delu Istrske ulice, ki se po večjem križišču v višini stadiona Grezar spremeni v Ulico Flavia, je sicer občina večkrat posegla in poskusila ustvariti pešcem in voznikom prijaznejše okoliščine. A brez pričakovanih rezultatov.

Pred leti je občina med pločnikoma pred pokopališčem uredila podzemni prehod, nekaj metrov višje v smeri predora Bombelj pa prehod za pešce s signalizacijo in osvetlitvijo. Ta stoji sicer na zelo nevarni točki in, po mnenju rednih obiskovalcev okolice, bi ga bilo bolje odstraniti.

»Krožišče bo končno umirilo voznike, ki ob vsaki uri norijo gor in dol po ulici,« je dejal Nevio Valle, lastnik podjetja za izdelavo grobnic in trgovine Baucer. Kdaj bodo dela končana, še ni znano, kar marsikoga skrbi. Začasna ureditev prometa in prehodov za pešce na parkirišču pred glavnim vhodom v pokopališče je namreč na prvi pogled zelo pomanjkljiva.

Nad gradbišči niso navdušeni cvetličarji, ki svoje kioske upravljajo ob vhodu v pokopališče. »Dela je dan za dnem manj. Zadovoljni smo za ureditev krožišča, a gradbišče je za nas velik udarec,« je dejal cvetličar Flavio Cecchetti.

Večina intervjuvancev je sicer mnenja, da je za boljšo in varnejšo prometno ureditev med gradnjo potrebno potrpeti, nikakor pa ne žrtvovali 90 odstotkov prihodka. »Pri občinskih uradih bom takoj preverila, kako je s trgovci pri gradbišču in zakaj ni bilo odziva na njihove pozive. Razumljivo je, da so zaradi del razdraženi,« je za Primorski dnevnik dejala občinska odbornica za mobilnost in okolje Sandra Savino.