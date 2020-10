Svet je lepši, če se rima

Brez pesmic in rim je življenje bolj pusto. Če jih ni, otroku zmanjka pomembna opora pri odkrivanju sveta in življenja. Sklepni dogodek projekta Rime Bambine, ki je od maja lani potekal pod okriljem tržaškega Centra za otrokovo zdravje in ga je finančno podprl državni Center za knjigo in branje, je bil tako v petek v muzeju Revoltella v Trstu predvsem velik praznik. Najmlajše je obiskal priznani stripar in karikaturist Altan, ki je med drugim znan kot oče priljubljene pikčaste Pimpe, junakinje istoimenskih stripov in risank. Pri projektu je namreč odigral ključno vlogo: ilustriral je igralne karte za spodbujanje skupnega ustvarjanja rim in kratkih zgodb.

Rime bambine v ospredje postavlja vlogo branja pri otrokovem razvoju, poseben pomen pa ima njegova igriva plat oziroma nastajanje rim, podobnih zvokov in glasov. Strokovnjaki so pripravili katalog 142 naslovov otroških knjigic, napisanih v rimah. Ta obsega najrazličnejše naslove, od otroških rimanih pesmi iz ljudske tradicije do bolj sodobnih avtorskih rim. Na tej osnovi so sestavili potujočo knjižnico Bibliobambina, ki so jo včeraj simbolno poklonili tržaškemu knjižničnemu sistemu. Na razpolago bo vsem zainteresiranim občinskim šolam in otrokom. Približno 4000 izvodov teh knjigic so tudi kupili in jih te dni izročajo tržaškim jaslim in vrtcem. Pri delu so lahko vsekakor računali – tako koordinatorka projekta Barbara Vatta – na ekipo izkušenih strokovnjakov, kot so pesnik Bruno Tognolini, nevroznanstvenica Maryanne Wolf, pisateljica Chiara Carminati, vzgojiteljica Ella Zardo, avtorica publikacij Marcella Basso, izvedenec za mladinsko književnost Piero Guglielmino, nevropsihologinja Elena Flaugnacco in glasbenica Antonella Costantini.

Projekt – kot je poudaril predsednik Centra za otrokovo zdravje in pediater Giorgio Tamburlini – ima svoje korenine v projektih Rojeni za branje in Rojeni za glasbo. Temelji pa tudi na znanstvenih spoznanjih: »Številne raziskave dokazujejo, da so rime in pesmice koristne za jezikovni, kognitivni in čustveni razvoj otroka. Poleg tega pa lahko z njimi ovrednotiš vse jezike, ki sestavljajo identiteto Trsta. Najmlajši stopijo od malih nog v stik z različnimi kulturami in zornimi koti.« Rimane besede in podobne jezikovne igre imajo še dodatno moč: z njihovo pomočjo se lahko zmanjšajo razlike, ki žal neizbežno obstajajo pri otrocih različnega socialnega izvora. Strokovnjaki so namreč dokazali, da so pri štirih letih otroci razvili različno stopnjo kognitivnih in sporazumevalnih sposobnosti. Razlike v dobri meri izvirajo iz družinskega okolja, v katerem so odraščali, še pravi Tamburlini. Ko se skupaj preizkušajo v igranju z besedami, pa postopoma postajajo bolj enakopravni.