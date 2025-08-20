Sveti Jakob dobiva novo telovadnico

Nova telovadnica v šentjakobski Ulici Frausin zajema počasi svoje načrtovane obrise. Kdor se v teh dneh sprehodi po tej ulici, bo namreč opazil betonske zunanje zidove telovadnice, ki nastaja na območju nekdanje gostilne Pavan.

Gradnja telovadnice velja za enega od paradnih konjev mestne vlade Roberta Dipiazze, ki je projekt pred nedavnim v intervjuju za televizijsko postajo Telequattro opisal kot »novo darilo Svetemu Jakobu«. Gradnja naj bi se zaključila sredi prihodnjega leta, na območju telovadnice bodo tudi uredili nekaj sob, kjer bodo lahko prespali športniki gostujočih društev. Naložba znaša približno štiri milijone evrov, večinoma iz sklada nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, deloma iz sredstev Občine Trst, deloma pa jo financira tudi Dežela FJK. V telovadnici bo domovalo šentjakobsko društvo Artistica 81, ki se ukvarja s športno gimnastiko, po zagotovilih odbornice za javne naložbe Elise Lodi pa jo bodo lahko uporabljale tudi šole (slovenska šola stoji le nekaj metrov stran).

Ob naglem napredovanju del gre spomniti, da so nekateri prebivalci Svetega Jakoba in v bistvu vsa opozicija nasprotovali temu načrtu ter se zavzeli za drugačno, zeleno prihodnost nekdanje gostilne. Krajevni rajonski svetniki bi tam tudi radi videli nov sedež tega organa ter socialne dejavnosti.