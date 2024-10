Svetniki opozicije očitajo, da načrt ne upošteva potreb občanov

Drugi dan tridnevnega zasedanja mestnega sveta, ki je namenjeno glasovanju o sklepu za odobritev načrta za prenovo Starega pristanišča, je minil v znamenju kresanja mnenj

V dvorani tržaškega občinskega sveta se je včeraj nadaljevala maratonska razprava o načrtu, s katerim namerava občina spremeniti Staro pristanišče. Načrt, ki predvideva prenovo več kot 170 tisoč kvadratnih metrov površin, je naletel sicer že prvi dan na številna negativna mnenja opozicije, ki je na ponedeljkovem zasedanju potožila, da ni imela dovolj časa za podroben pregled dokumentov. Kljub temu so svetniki pripravili 190 amandmajev, s katerimi želijo izpostaviti celo vrsto problematik.

Drugi od treh dni zasedanja, ki jih je odbornik za mestne finance Everest Bertoli predvidel za glasovanje in odobritev ali zavrnitev sklepa o načrtu, se je začel s pripombami opozicije. Zgodovinski trenutek, kot ga je označil odbornik, se je spremenil v neskončno izmenjavo mnenj med svetniki z obeh bregov, ki nasprotujejo ali podpirajo načrt.

»Odbornik opisuje Staro pristanišče kot prepovedano mesto, ki je stoletja ostalo nedotaknjeno. Prepovedano mesto pa je Trst v celoti, saj so najemnine predrage za večino prebivalcev. V njem občanke in občani s svojimi plačami ne shajajo,« je poudaril vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza. Svetniki opozicije so občini očitali, da predlaga načrt, ki ne upošteva potreb občanov. »Nikjer niso predvidene proizvodne dejavnosti. Kako bo mesto zaživelo brez lažje in okolju prijazne industrije, ki bi lahko domovala v prenovljenem Starem pristanišču,« je dejala Laura Famulari (Demokratska stranka).

»Od mestne vlade pričakujemo maksimalne ambicije za Staro pristanišče,« je ekipo (tokrat prisotnega) župana Roberta Dipiazze nagovorila Valentina Repini (DS). »Čudim se, da ste predstavili samo en načrt, čeprav ste večkrat poudarili, da se je za razvoj tega predela zanimalo več investitorjev. Trst je bil velik v svetu, ko je izkazal svoj mednarodni duh. Zgledujmo se po novem pristanišču, ki se je pod vodstvom Zena D’Agostina odprlo svetu,« je dejala. Za skok v preteklost je poskrbel Štefan Čok (DS), ki je spomnil, zakaj je bilo Staro pristanišče za Trst pomembno.

Opozicijo skrbi tudi investicija zasebnikov v razvoj območja, kjer je predvidena ureditev poslovno-stanovanjskega predela, kulturno-razvedrilnega območja, parkirišča, dveh hotelov s skupno 200 sobami, marine s 500 privezi, študentskega doma in otroškega vrtca.

Desnosredinski svetnik Vincenzo Rescigno (Bratje Italije) je poudaril, da projekt, vreden 620 milijonov evrov, vsebuje obnovo obstoječih skladišč: »Po sprejetju v občinskem svetu bodo razpisi odprti vsem podjetjem, dela pa bodo morala biti zaključena v desetih letih.« Zemljišča ne nameravajo razdeliti, ampak ga predati v celoti enemu izvajalcu, je spomnil koalicijski svetnik mešane skupine Roberto Cason.

