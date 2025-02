Tabla za »uravnoteženje« osvoboditve Trsta

Osemdesetletnice osvoboditve in konca druge svetovne vojne se bodo na Tržaškem, kot drugod po državi, spomnile krajevne uprave, ustanove, stranke in društva. Med njimi bo tudi stranka Bratov Italije, ki predlaga, da bi na pročelje mestne hiše na Velikem trgu postavili tablo v spomin na dogajanja 30. aprila 1945. Če je po eni strani zanimivo in dobrodošlo, da se hoče izrazito desna stranka spomniti antifašistov, je po drugi strani pričakovati, da bo tabla, če jo bodo postavili, za Brate Italije protiutež zanje sporni danosti, da so Trst osvobodili jugoslovanski partizani.

Tabla naj bi stala na mestu, kjer so še vidni znaki nemškega obstreljevanja oboroženih italijanskih upornikov, ki jih je vodil bodoči župan Marcello Spaccini. Pod njegovim vodstvom so člani tržaškega odporniškega gibanja 29. aprila iz Coronea osvobodili Marzarija, njegovega političnega sopotnika Daria Groppija in komunista Attilia Rizzotija-Vlacha.

»Lepo, da so se Bratje Italije spomnili odporniškega gibanja in antifašistov,« komentira predlog o tabli Giulio Groppi, Tržačan, ki živi v Bruslju. Po vojni je bil Dario Groppi nekaj časa angažiran v Krščanski demokraciji, nato se je umaknil iz politike in se posvetil profesuri na liceju Dante, bil je dolgo let angažiran v šolskemu sindikatu. »Čeprav je vse skupaj zelo daleč od mojih političnih nazorov, upam da bo občinska uprava osvojila predlog svetniške skupine Bratov Italije. S tem se bo dostojno spomnila antifašističnih domoljubov in dejansko priznala vlogo antifašizma,« je povedal Giulio Groppi.