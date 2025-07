Tatovi so bili včeraj popoldne na pohodu v Briščah v zgoniški občini. 89-letna domačinka je karabinjerjem prijavila, da so neznanci vdrli v njeno hišo, ko je ni bilo doma, in odnesli približno 3800 evrov v gotovini. Rovarili so po različnih koncih in razmetali notranjost hiše. Vanjo naj bi vlomili skozi okno, ki je bilo delno odprto. Po poročanju nabrežinskih karabinjerjev namreč okna in vrata niso bila poškodovana.