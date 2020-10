Tatovi kradli pri Čupi

Sedež jadralnega kluba Čupa na sesljanski obali je bil v noči na sredo tarča tatov. Neznanci so čez ograjo vdrli na dvorišče in z dveh gumenjakov odnesli nogi motorjev. Poleg tega so vlomili v kuhinjo in povzročili dokajšnje razdejanje, na katero je zjutraj naletela tajnica kluba. Prizorišče so si ogledali policisti. Kaže, da je isto noč do podobne tatvine prišlo v mehanski delavnici v Tržiču, od koder naj bi storilci odnesli tri noge motorjev.

»Zdi se mi, da so tatovi dobro vedeli, kaj iščejo,« je povedala predsednica YC Čupa Nada Čok. Pojasnila je, da so storilci uničili senzor alarmne naprave, na dvorišču pa odvili obe nogi motorjev. To ni prvič, da je Čupa žrtev tatvine, podobno se je zgodilo pred par leti, v Sesljanu to žal ni novost, pravi Nada Čok, ki se sprašuje, kdaj bo devinsko-nabrežinska občinska uprava namestila na sesljanski obali obljubljene nadzorne videokamere. Na to čakajo že leto dni.