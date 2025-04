Tatovi obiskali inkluzivno kavarno AutStanding na Proseku

Tatovi so ponoči obiskali kavarno AutStanding na Proseku, ki zaposluje osebe z motnjami avtističnega spektra in druge posameznike s težko preteklostjo. Za vlom v lokal so poškodovali vhodna vrata, nato so iz blagajne ukradli 180 evrov ter okrog 200 evrov iz košarice z napitninami. Vest je kavarna objavila na družbenih omrežjih. »Srce parajoče je pomisliti, da so poleg denarja v blagajni tatovi ukradli tudi napitnine, ki so jih stranke namenile prijaznosti in predanosti, ki so ju fantje vložili v svoje delo,« so med drugim zapisali. »Dogodek močno obžalujemo in smo zagrenjeni, saj so fantje zdaj močno zaskrbljeni,« je med drugim povedala gospa Lucia Bevilacqua, ki z možem Salvatorejem Pilatom vodi zadrugo La Melagrana, lastnico kavarne.

Vest o tatvini se je močno razširila na družbenih omrežjih, na katerih mnogi uporabniki sprašujejo, kako bi lahko prispevali donacijo za nastalo škodo. V ta namen je zadruga La Melagrana objavila številko tekočega računa, in sicer: IT31I0306909606100000140815 (La Melagrana società cooperativa sociale).