V noči na soboto so neznanci vlomili v zlatarno Elisabetta v Sesljanu in ukradli zlatnino ter druge dragocenosti v skupni vrednosti 100.000 evrov. Dogodek preiskujejo policisti iz Devina-Nabrežine in tržaške kvesture, ki iščejo storilce. Ugotovili so, da so bili tatovi hitri in spretni in da naj bi torej šlo za delo pravih profesionalcev. Policiste je poklicala lastnica trgovine, ko je ugotovila, da je bila žrtev tatvine.