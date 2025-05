Tatovi prvič po 71 letih vdrli v trgovino Donda

Znano tržaško trgovino z obutvijo Donda so v soboto (17. maja) ponoči drugič v svoji dolgi zgodovini obiskali tatovi. Odkar so jo ustanovili leta 1887, so ti bili na pohodu le leta 1954. Se pravi, da so si jo spet privoščili po kar 71 letih. Tako so s tiskovnim sporočilom danes razložili v sami trgovini, v kateri poudarjajo, da bodo kljub neljubemu dogodku še naprej vztrajali.

Neznanci so vdrli skozi glavna vrata trgovine na Stari mitnici v Trstu in jih huje poškodovali. Razdejali so območje blagajne in iz nje odnesli denar, je še zapisal lastnik Massimo Donda. Pri tem so med drugim uničili novo pleksi steklo. Za sabo so pustili le 30 evrov drobiža.

Primer preiskujejo karabinjerji, ki so pojasnili, da še ne znajo oceniti, koliko znaša gmotna škoda. Trgovina pa je opremljena z videonadzorom.