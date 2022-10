Tatu na Opčinah izdala internetna povezava

Eden je kradel iz kombija, ki je bil parkiran v Ulici Papaveri na Opčinah, s prijateljem pa sta nato skušala ukradeno blago prodati. Tržaški policisti so včeraj zaradi prikrivanja ukradenega blaga ovadili 27-letnega Tržačana, zaradi kraje pa preiskujejo 32-letnega Tržačana, ki je ravno tako italijanski državljan.Na sled so jima prišli, ker je lastnik prijavil, da so mu iz kombija izmaknili prenosni računalnik in opremo za kampiranje. Policisti so opazili, da se je nekdo zvečer skušal z ukradenega računalnika v bližnji Ul. Santa Fosca povezati na internetno omrežje. Naslednje jutro so ugotovili, kateremu stanovanju pripada wi-fi povezava; izročil jim je računalnik. Pretekli četrtek pa so preiskali stanovanje 32-letnika, kjer so našli več ukradenih igralnih konzol, pametno uro, tri pare zlatih manšetnih gumbov in še kaj.