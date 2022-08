Tatu našli na avtobusu

Nabrežinski karabinjerji so pri pregledovanju linijskega avtobusa, ki je vozil proti Španiji, na avtocestnem postajališču v Devinu našli 31-letnega romunskega državljana, za katerega so odkrili, da nad njim visi nalog za prijetje. 31-letnik mora namreč prestati eno leto, sedem mesecev in 28 dni zaporne kazni zaradi ropa in hišne tatvine.

Romunski državljan se je namreč pred časom pritihotapil v hišo, ki stoji na samem. Da ne bi pustil sledi ob svojem prihodu, je za sabo pustil drevesne veje. Ko je že bil v hiši, pa je njen lastnik zaslišal korake in prižgal luč ter zagledal tata. Ta je z vejami grozil lastniku hiše in tako uspel zbežati iz nje, a ga je lastnik prepoznal in prijavil, tat pa je bil do sojenja nedosegljiv. Dokler ga niso nabrežinski karabinjerji identificirali na avtobusu in ga odvedli v koronejski zapor.