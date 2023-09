Tatu prijeli kmalu po nočnem obisku dveh trgovin v Kavani

Policisti so v noči na nedeljo, 3. septembra, aretirali 38-letnega italijanskega državljana, rojenega v Ravenni in živečega v Trstu, zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah.

Izsledili so ga med nočnim nadzorovanjem tržaških ulic. Opazili so, da so v dva javna lokala, enega v Ulici Annunziata in drugega v Ulici Cavana, vlomili tatovi. Njihovo pozornost so v obeh primerih pritegnila odprta vrata, ki so bila med drugim poškodovana. Policisti so v bližini kmalu ustavili moškega, sicer že znanega storilca tatvin v Trstu. Pri sebi je imel orodje, primerno za vlome, med drugim izvijače, klešče, svetilke in kovinski vzvod (pajser), v nahrbtniku pa je skrival predmete, ki jih je ukradel v obeh trgovinah. Plen so zasegli in ga vrnili lastnikoma. Policisti so med drugim ugotovili, da je bil 38-letnik julija storilec tatvine v kiosku v Barkovljah, kar so potrjevali njegovi prsni odtisi, ki so jih na kraju našli forenziki. Moškega so prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.