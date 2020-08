Teden cirkusa in akrobacij v Miljah

Vsi skupaj za Milje! Tako se glasi slogan letošnje izvedbe cirkuškega uličnega festivala Muja Buskers Festival. Ta bo na različnih mestnih lokacijah potekal od nedelje, 23. pa do nedelje, 30. avgusta. Na včerajšnji uradni predstavitvi dogodka, na kateri so med drugim spregovorili predsednik združenja Sparpagliati Andrea Lovrecic, ki je glavni organizator dogodka, ter županja Občine Milje Laura Marzi so napovedali letošnjo novost, oziroma šotor na trgu Alto Adriatico. V njem bo v nedeljo nastopila skupina Magdaclan, ki jo sestavljajo mladi akrobati in glasbeniki. Skupina goji ljubezen do sodobnega cirkusa brez živali, ki med seboj spaja tradicionalen cirkuški šotor s sodobnejšimi pogledi na to očarljivo umetnost.

Dogodki pa se bodo seveda odvijali tudi na drugih lokacijah v mestu, kakršne so gledališče Verdi, knjižnica in oratorij Penso. Tam bodo nastopili Anticorpi liberi, skupina, ki je nastala ravno ob priliki letošnjega festivala, Circo all’ incirca in Cabaret di circo: KM0. Poleg tega pa organizatorji obljubljajo presenečenje, oziroma nastop akrobatov, ki bo nastal in se razvil ravno v Miljah. Otroci, stari od šest do trinajst let, se bodo lahko osnov cirkuških veščin naučili na za to namenjenih delavnicah, ki bodo potekale 29. in 30. avgusta v oratoriju Pest, vendar so mesta žal že popolnoma razprodana in zasedena. Prisotnost na vseh dogodkih je brezplačna, nujna pa je predhodna rezervacija na spletni strani www.mujabusker.com. Tam najdete tudi vse potrebne informacije o festivalu.

Izvedba, ki zdravi. Tako so organizatorji poimenovali letošnji festival, ki bo potekal v nekoliko prirejeni in spremenjeni obliki ob upoštevanju vseh predpisov za omejitev širjenja okužbe z novim koronavirusom. Verjamejo namreč, da bo letošnji cirkuški festival ozdravil publiko, ki si bo lahko po teh težkih mesecih končno oddahnila in se prepustila čaru cirkusa. Festival bo ozdravil tudi umetnike, ki jih je pandemija posebej prizadela. Njim bo navdušena publika končno vlila elana in novih moči za nadaljnje delo. Nenazadnje pa bo virus pomagal tudi Miljam, saj bo v mesto pripeljal lepo število obiskovalcev, ki se bodo ob pogledu na akrobate s spominom vrnili v čarobna otroška leta.