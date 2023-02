Tekstilna tovarna Tirso bo odpustila skoraj 50 delavk

V Trstu se nadaljuje trend odpuščanja delavcev v industrijski panogi. Na prepihu je okrog 50 delavnih mest v tekstilni tovarni Tirso pri Orehu. V glavnem gre za žensko delovno silo, prav vse ogrožene delavke pa imajo sklenjeno delovno razmerje preko agencij za posredovanje dela.

Da bodo od ponedeljka brez službe, so delavke izvedele v petek zjutraj. Novica jih je presenetila kot strela z jasnega. Presenečeni nad enostransko odločitvijo so tudi pri sindikatu CGIL, ki so se na napovedane prekinitve delovnih razmerij takoj odzvali in organizirali novinarsko konferenco, na kateri so pozvali Deželo FJK, naj primerno intervenira in prepreči, da bi tekstilne delavke, stare med 20 in 30 let, vrgli na cesto.

Kot je povedal Nicola dal Magro, pokrajinski sekretar NIdiL CGIL, je situacija zelo resna, saj je tržaška industrijska panoga v hudi krizi in tehnološkega viška iz ene tovarne v drugo ne morejo premestiti. V tovarni Tirso so kot aktualen vzrok za zmanjšanje obsega poslovanja navedli visoke položnice za elektriko, zaradi česar so bili prisiljeni zmanjšati obseg dela, posledično pa je sledil tudi upad prihodka. Sindikalist je povedal, da ima tovarna 199 zaposlenih, tem pa so bili v normalnih časih v oporo delavci, ki so jih zaposlovali preko agencij.

