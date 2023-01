Telefoni v šolah tudi koristni

»Pri pouku velja splošna prepoved uporabe mobilnih telefonov,« se glasi del okrožnice ministrstva za šolstvo, ki jo je 19. decembra lani podpisal minister Giuseppe Valditara. Ta je sicer zelo skopa, saj ne določa nobenih kazni, ampak apelira na odgovorno obnašanje, vsaka šola pa naj bi sama določila, katere sankcije bo uporabila v primeru neupoštevanja navodil.

Sicer pa so bili telefoni v razredih prepovedani tudi pred ministrsko okrožnico. Na kakšen način, smo preverjali v slovenskih šolah na Tržaškem.

Na liceju Prešeren so že pred tem sprejeli določene ukrepe, s katerimi so kljubovali prekomerni uporabi telefonov v razredu. »Predvsem v nižjih letnikih imamo škatle, v katere morajo dijaki oddati telefone pred začetkom učne ure in jih lahko uporabljajo le med odmorom,« nam je razložil profesor matematike in fizike Danjel Doz. Sicer je uporaba škatle odvisna od vsakega posameznega profesorja.

Za podoben ukrep so se odločili tudi na Večstopenjski šoli Opčine, nam je povedala profesorica slovenščine na nižji srednji šoli Srečka Kosovela Metka Šinigoj. »Telefoni so prepovedani, učenci jih morajo odložiti v žepke, ki jih imajo v razredu nalašč za to,« je pojasnila. To naredijo na začetku pouka in se jih ne smejo dotakniti, dokler ne odbije zadnja šolska ura. »Okrožnica zato verjetno ne bo vplivala na nas, saj že danes dijaki ne smejo uporabljati telefonov med poukom,« je dejala profesorica slovenščine.

Glede uporabe mobilnikov obstaja tudi druga plat medalje. »Pri nekaterih mojih učnih urah ne samo, da je raba mobilnih telefonov dovoljena, ampak jo celo spodbujam,« je razložil profesor Danjel Doz. Pri fiziki, predvsem pri laboratorijskih vajah, dijake vabi, naj si na telefon nastavijo aplikacijo, s katero lahko na primer izmerijo jakost zvoka, ali druge aplikacije za zbiranje podatkov.