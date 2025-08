Telefonskim goljufom na Krasu žrtev ni uspelo prepričati

Tržaški karabinjerji preiskujejo tri poskuse telefonskih prevar na Krasu, v Gabrovcu, Briščikih in Trebčah. V vseh primerih je bila metoda prevarantov enaka, izdajali so se za lažne karabinjerje. Žrtve pa njihovemu besedičenju niso nasedle, prekinile so telefonski klic in na pomoč poklicale prave karabinjerje, ki so se sedaj podali na lov za goljufi.

»Vaš otrok je kriv za nesrečo«

Goljufi tokrat niso bili posebno kreativni, žrtve so v petek dopoldne poskušali ogoljufati z znano staro prevaro o domnevni prometni nesreči. Predstavili so se kot karabinjerji in sogovornike opozorili, da je bil njihov otrok kriv za prometno nesrečo, pri čemer so zahtevali izplačilo denarne vsote za domnevno škodo, ki naj bi jo bil povzročil. Seveda je šlo za laž, goljufi so igrali na karto čustev, strahu in skrbi, upali so, da bo žrtev nasedla in plačala zaradi strahu pred domnevnimi posledicami, ki bi utegnile doleteti bližnjega sorodnika.

Žrtve poskusa prevare so ugotovile, da je na drugi strani telefonske linije goljuf. Klic so nemudoma prekinile in poklicale na številko za klic v sili 112, pri čemer so se za pomoč obrnile na prave karabinjerje.