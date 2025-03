Teranum letos še bolj vabljiv in bogat

Festival Teranum in rdeča vina Krasa prestopa prag polnoletnosti. Letošnja, 18. izvedba bo zato še bolj bogata in vabljiva, smo slišali na včerajšnji uradni predstavitvi v Društveni gostilni v Gabrovcu. V imenu organizatorjev, Društva vinogradnikov s Krasa je Robi Jakomin ugotavljal, da so taki enogastronomski dogodki vse bolj priljubljeni in so hkrati odličen način promocije rdečih kraških vin in pa krajevnih proizvodov ter območja, kot v tem primeru.

Kozarce različnih rdečih vin s Krasa, tako italijanskega kot slovenskega, bomo lahko kvišku dvignili čez teden dni, v soboto, 29. marca, med 16. in 21. uro. Lokacija ostaja lanska, in sicer prestižni tržaški hotel DoubleTree by Hilton. Gostje bodo lahko v različnih dvoranah v zgornjih prostorih okusili rdeča vina z območja od Milj do Doberdoba in dlje do slovenskega Krasa. Da presega vino vsakršne meje, zlasti na tem koncu, je potrdil predsednik društva vinarjev Matej Skerlj, ki se je zahvalil res številnim sodelujočim in podpornikom.

Tako kot vsako leto bodo sodelovale tudi krajevne gostilne in kmetije, ki sodelujejo pri projektu Okusi Krasa, ki bodo ponujale različne kulinarične specialitete. Rdeča nit, kot je povedala Jessica Štoka od SDGZ, bodo lokalna ekstra deviška oljčna olja. Sodelujejo kavarna San Marco, Silene Agriristorante, jestvine Sfreddo, Manuela Rossi Moving Chef in pekarna Bukavec. Ob njih pa še Bar X, kavarna Vatta, Farma Jakne, Cras Craft Beer, Čebelarstvo Settimi in Ziani, Kmetija Vidali, Dolomia, Còntime Trieste, Knez Spirits in Amaro Del Carso.