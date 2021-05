Teranum po letu odsotnosti spet trka na vrata

Kaj je lepšega kot nazdraviti postopnemu rahljanju protikoronskih ukrepov z dobrim kozarčkom terana in drugih pristnih rdečih kraških vin domačih proizvajalcev. Društvo vinogradnikov Krasa je štirinajsto degustacijsko prireditev Teranum letos zasnovalo nekoliko drugače. Tokrat se namreč vinarji ne bodo zbrali na enem samem prizorišču. Zvrstilo se bo več manjših dogodkov, s katerimi bodo nadoknadili tudi lansko vrzel. Lani so se morali namreč prireditvi odpovedati zaradi izrednih zdravstvenih razmer.

Kaj se vse obeta, so danes dopoldne razkrili na uradni predstavitvi v društveni gostilni v Gabrovcu. Na prireditvi sodeluje osem gostincev – v glavnem s Tržaškega, pa tudi z Goriškega, Tržiča in celo Coma – ter štirinajst vinarjev. Kot sta poudarila sekretar in predsednik Društva vinogradnikov Krasa Robi Jakomin oziroma Matej Skerlj gre za dragoceno priložnost v nelahkih časih novega zagona po temnejših mesecih pandemije, ki so jo lahko uresničili le z medsebojnim povezovanjem. Teranum je sad skupnega sodelovanja glavnega organizatorja, Društva vinogradnikov Krasa s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, ustanoviteljem projekta Okusi krasa, portalom Intravino in Agencijo za razvoj podeželja LAS Kras. Uspeh ni pod vprašajem, saj so tovrsten recept lani poleti že preizkusili z drugo vinsko kraljico, vitovsko. Okusi Krasa in Vitovska in morje sta se prvič združila v festival oziroma v niz tematskih kulinarično-vinskih večerov.

Celoten spored dogodkov je na voljo na Facebook strani Carso Vino Kras.