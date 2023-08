»Terapevtsko« srečanje med mladimi manjšinci

Udeleženci letošnjega Diversity festivala so nas na svoji zaključni prireditvi, ki se je odvijala v soboto zvečer v prostorih slovenskega kulturnega društva v Barkovljah, spomnili, naj ne pozabimo biti človeški v našem včasih nečloveškem svetu. Festival je organiziralo Društvo mladih Slovencev v Italiji (DM+) v sodelovanju z organizacijo Youth of european nationalities (YEN). Dogodka so se udeležili mladi različnih evropskih manjšin, ki so skupaj preživeli teden dni in so sodelovali na raznih delavnicah ter drugih aktivnostih s poudarkom na ustvarjalnih pristopih k manjšinskemu aktivizmu.

Pripravili so bogat večer, ki je bil razdeljen na več sklopov. Po uvodnem pozdravu so predvajali izvlečke iz podkastov, ki so jih udeleženci dogodka pripravili med radijsko delavnico. Sledila je gledališka predstava v angleškem jeziku, ki je bila sad sodelovanja scenografske in gledališke delavnice. »Mislim, da so udeleženci gledališke delavnice dali veliko svojega v predstavo, tudi svoje narodnostne tradicije, kot so narodne pesmi in ljudski pregovori,« je povedala Martina Bearzi, vodja ekipe Project Manager (P.M.) in dodala, da društvo DM+ v naslednjih mesecih pričakujejo še drugi projekti, kot je obisk beneškega bienala in srečanje z italijansko manjšino v Sloveniji. »Seveda pa si bomo po koncu festivala privoščili tudi nekaj zasluženega počitka.«

Udeleženci festivala se bodo v prihodnjih mesecih spet srečali na jesenskem seminarju v Subotici. Tema dogodka bo Tradition in Transition, torej Tradicija v tranziciji, kjer bo govora o narodnostnih tradicijah, navadah in obredih. Tokrat bo madžarska skupnost, ki živi v Srbiji, odprla svoja vrata mladim pripadnikom evropskih manjšin.