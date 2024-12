Testiranje za Aids je brezplačno

Včeraj smo obeležili svetovni dan proti AIDS-u. Dan, ki ga obeležujemo od leta 1988 je namenjen ozaveščanju o posledicah okužbe z virusom HIV. Okrog bolezni je še veliko tabujev. Ljudje se sramujejo svojih odvisnosti in navad in sami ne priznajo, da je odvisnost prava bolezen. Zato je diskretnost pri sprejemanju ljudi, ki se odločijo za zdravljenje, na prvem mestu. Oddelek za preventivo in spolne bolezni vedno sprejema vse, ki potrebujejo pomoč. Na voljo je brezplačno testiranje in svetovanje brez naročanja.

Zdravstveni operaterji centra za spolno prenosljive bolezni odprtih rok sprejemajo vse, ki si želijo pridobiti informacije in opraviti brezplačen in anonimen test na okužbo za HIV in druge najpogostejše bolezni, ki se prenašajo s spolnimi odnosi. Več informacij je na voljo na št. 040 3992882.