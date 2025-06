Tirso: previdno z novico o novem kupcu

Morda bo tekstilna tovarna Tirso dočakala novega kupca. Za koga gre, ostaja tačas še skrivnost. Spodbudno vest so predstavniki sindikatov delavcev Cgil, Cisl in Uil ter Confsal izvedeli na današnjem srečanju z vodstvom tovarne Tirso oz. lastnikom Andreo Parodijem ter predstavniki zveze Confindustria.

Sindikati so zbrane seznanili s prošnjo, da bi se podaljšalo pogajanja za reševanje krize za nadaljnjih šest mesecev. Zahtevo bo na sodišče vložil strokovnjak, ki bo v njej navedel, kakšni so scenariji in kaj je za njimi (propadli načrt prevzema s podjetjem Roncadin). Sodišče lahko zahtevo sprejme ali zavrže, vest o morebitnem kupcu pa pripomore k doseganju podaljšanja čakanja na delo, ki poteče delavcem 30. septembra.

Vest o novem kupcu tovarne, ki sta jo potrdila tako Parodi kot predstavniki Confindustrie, je presenetila sindikate, je povedal tajnik Filctem Cgil Fabrizio Zacchigna. Za koga gre, s čim se ukvarja in kdaj oz. kako namerava postopati pa ni nihče razkril. Vse je tajno in previdnost ni odvečna, je ocenil in spomnil, da se je pordenonski proizvajalec zamrznjenih pic Roncadin, edini, ki je bil pripravljen prevzeti tovarno vključno s 160 zaposlenimi, maja umaknil iz igre, saj ni prejel zadostnih jamstev o dejanskih stroških za poslovno enoto, vprašljiv pa je bil tudi rok prodaje samega podjetja.

V prihodnjih dneh bodo vpletene stranke preučile vse postavke in morebiti bo v roku 40 dni kaj bolj jasno. »Glede na to, da se avgusta vse ustavi, bomo zelo verjetno izvedeli kaj prej. Vse pa je še v povojih in počakati moramo, da stranke uredijo zadevo na najboljši način,« je še dodal. Situacija je zelo delikatna, tako kot ravnovesja, v katera ne gre v tem trenutku drezati. V pričakovanju novosti pa se bodo delavke in delavci zbrali na skupščini 25. junija v hotelu Sonia pri Domju.