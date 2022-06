Tišina!!! Matura

Po dveh pisnih nalogah so se v soboto za letošnje maturante začele ustne preizkušnje. Prvih pet dijakov liceja Franceta Prešerna je takoj odkljukalo razgovor s komisijo in brezskrbno preživelo prvo »svobodno« nedeljo po petih letih šolanja. Tem se je včeraj pridružilo več dijakov, ki so na vseh dvostopenjskih oz. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom pogumno nastopili pred svojimi profesorji in zunanjimi člani komisije ter dokazali pridobljeno znanje.

Obiskali smo zavod Žige Zoisa, kjer je včeraj državni izpit zaključilo vseh pet petošolcev iz smeri Uprava, finance in marketing ter Gradnje, okolje in prostor. Potek svojega izpita sta nam zaupala Veronica Benedetti in Jakob Gruden. Prav tako pestro je bilo na smeri uporabne znanosti in na klasični smeri liceja Franceta Prešerna, kjer sta dogajanje pred komisijo opisala Jan Viscovich in Martina Sosič. Pred izpitne komisije bodo dijaki stopali vse do petka.