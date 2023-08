Tisoče vozil ne more skozi ozki lijak

Da znajo biti poletni vikendi s prometnega vidika prava mora, smo se v letih naučili tudi pri nas. Zgoščen promet na avtocestah večkrat preusmeri voznike, da s pomočjo spletnega zemljevida izberejo alternativno pot, ki jih kot po nekakšni obvoznici pelje med vasi in zaselke, kjer se logično še vsakič ustvarijo zastoji in zamaški. Tako je bilo na primer v soboto, ki je bila prometno črno obarvana in je močno ohromila promet med Obalno cesto, Sesljanom in Štivanom.

Kilometrske kolone vozil so se začele ustvarjati zgodaj dopoldne pri Moščenicah. Kdor je poiskal stranske poti, pa je vsekakor obtičal v vrsti, tako kot krajani, ki jim ni bilo mogoče niti iz hiše. Prebiti zid vozil, se vključiti v kolono ali samo zapeljati mimo, je v takih primerih pravi podvig.

Kje so bili lokalni policisti?

Več devinsko-nabrežinskih občinskih svetnikov iz vrst opozicije je odgovore zaradi zasičenih krajevnih cest v obliki svetniških vprašanj poiskalo pri županu Igorju Gabrovcu oz. odborniku Lorenzu Celicu, ki je pristojen za promet. Massimo Romita in Sergio Milos (Alleanza per Duino Aurisina) sta želela izvedeti, ali se ni dalo predhodno pripraviti ustreznega načrta za povečanje števila osebja na glavnih prometnicah in obveščati občane o dejansko neprevoznih cestah. Glede na redno ponavljanje takih primerov, se sprašujeta, ali ne bi bilo smotrno, da bi si v poletnem obdobju pravočasno zagotoviti nekaj dodatne pomoči v podporo preobremenjeni lokalni policiji. Sama sta predlagala, da bi v avgustu Občina Devin - Nabrežina zaprosila za podporo sosednji občini Trst ali Tržič.

Podobno svetniško vprašanje so sestavili tudi svetniki Daniela Pallotta in Lorenzo Pipan (Forza Duino Aurisina) ter Stefano Battista (Lista Pallotta). Tudi njih je zmotil sobotni prometni vrvež. Pogrešali so stalno prisotnost lokalnih policistov, ki bi usmerjali voznike in tako nekoliko pospešili premikanje. Zanima jih tudi, kakšno je stanje lokalne policije – ali so predvidene nove zaposlitve in sobotne oz. nedeljske izmene. Koliko lokalnih policistov je bilo v službi preteklo soboto in na katerih cestah so bili prisotni ter kdaj, so še natresli vprašanj.