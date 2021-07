»Titovo posojilo«

Številne so storitve, ki jih tako kot druge banke ponuja Zadružna kraška banka Trst Gorica. Med temi so posojila, ki se jim v italijanskem jeziku pravi prestiti. Storitev, ki je delno vezana na vsedržavno družbo Prestipay, s katero posluje več italijanskih bančnih zavodov, po novem oglašujejo s plakati, na katerih je beseda »prestito« napačno zlogovana »pres-tito« (pravilno bi bilo »pre-sti-to«).

Napako je opazil nekdo, ki je plakat zagledal ob vhodu poslovalnice ZKB v Miljah, napis pa je tolmačil čisto po svoje. Predsednik Unije Istranov Massimiliano Lacota – prepričan, da se na oglasu nostalgično kliče na predsedovanje Josipa Broza Tita, ne pa na posojilo z ugodnimi pogoji – je takoj izkoristil spletno orodje in se na Facebook strani unije ogorčeno izkašljal.

»Dragi prijatelji,« je zapisal, »dogaja se v Miljah, v istrskem mestu, ki se je za las izognilo požrešni komunistični Jugoslaviji, ko je nameravala doseči Sočo. V banki slovenske manjšine, katere podružnica stoji na vidnem mestu v Miljah, so napačno zlogovali besedo prestito samo zato, da bi izpostavili ime Tito. Je že res, da vsi zaposleni pri ZKB ne obvladajo dobro italijanski jezik, a mi se vedno sklicujemo na znani stavek (izrekel ga je Giulio Andreotti) ‘človek, ki slabo misli, greši, a verjetno se ne moti’. Popravite napis, obnašajte se profesionalno.«

Lacota je sicer zanemaril dejstvo, da je napis na plakatu sad dela tiskarne, ki je naročilo za izdelavo oglasa dobilo od družbe Prestipay v Milanu. Oddali so ga vsem bankam, ki se za storitev naslanjajo na to družbo. Napačno zlogovana beseda je torej le prostorska izbira grafikov, ki so plakat izdelali in širili po vsej Italiji, in ki morda ime Tito prej povezujejo z rimskim cesarjem ali zgodovinarjem kot pa z nekdanjim jugoslovanskim predsednikom.

Facebookova vitrina pa je bila za Lacoto premajhna, kljub številnim odzivom v obliki komentarjev. Zato je o napisu obvestil novinarje lokalne televizije Telequattro, ki so takoj objavili novico na spletu in aferi posvetili prispevek v televizijskem dnevniku.

Vodstvo ZKB se sprva ni odzvalo, saj je Facebook stran Unije Istranov zaključena skupina, ki ne doseže širše javnosti. Ko pa je Lacotovo izzivanje pristalo na televiziji, so novinarjem takoj poslali sporočilo in pojasnili, od kod prihaja obtoženi plakat. Lacota in Telequattro sta nato prejela pismo direktorja družbe Prestipay, ki je potrdil, da je napačno zlogovanje besede prestito le stilna izbira grafikov. Kdor slabo misli ..., naj se včasih premisli in se bo morda izognil zadregi.