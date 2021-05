»Mislim, da to ni bil le vljudnostni pogovor, ampak da je izrečene besede tudi župan vzel resno. To si želim in to tudi pričakujem.« Tako je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch med drugim dejala novinarjem po končanem srečanju s tržaškim županom Robertom Dipiazzo v občinski palači.

Pogovor se je dotaknil treh večjih tem, ki so bile vidna dvojezičnost, šolska problematika in vračanje Narodnega doma. Glede šolstva je ministrica izpostavila skrb za ureditev šolske infrastrukture in prenavljanje šolskih poslopij, opozorila pa je tudi na potrebo po slovenskih oddelkih jasli in vrtcev ter poudarila pomen pozornosti do slovenskega jezika oz. skrb za njegovo ohranjanje in razvoj ter pridobivanje novih govorcev, ki so jezik morda opustili. Navsezadnje je tudi za Trst dobrodošlo, da ima ljudi, ki razmišljajo široko in večkulturno ter da imajo stike z matično domovino. Župan se je glede tega obvezal, da si bo osebno prizadeval za prenovo šolskih stavb ter za ohranitev šol in slovenskega jezika, kar je zanj zelo pomembno, ker v šole zahajajo mladi in mladi so prihodnost.