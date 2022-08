»Tokrat naj ne ostane v predalu«

Borčevska organizacija VZPI-ANPI, ki si prizadeva za ureditev openskega Parka miru, je včeraj ponovno izročila tržaškemu županu Robertu Dipiazzi projekt za sanacijo in obnovo spominskega kraja. »Tokrat pa naj ne ostane v predalu, saj smo vam ga izročili že dvakrat,« so se priporočili na openskem strelišču, ki ga je Dipiazza končno obiskal, saj so ga tam med poletjem pričakali že dvakrat, a vsakič zaman. Tokrat je prišel v spremstvu odbornika za kulturo Giorgia Rossija.

»Pričakujem vas prihodnji teden na občini, da takoj začnemo z delom,« je Dipiazza povabil predsednika openske sekcije VZPI-ANPI Dušana Kalca in arhitekta Andreja Križniča, ki je pripravil načrt za ureditev Parka miru. Obljubil je, da bodo skupaj najprej uredili vodovodno in električno napeljavo. Z Rossijem ocenjujeta, da je za ureditev parka potreben skromen poseg, »tistih 150.000 evrov, ki jih je občinski svet že odobril za obnovo območja, bo zadostovalo,« sta zagotovila. »Del se lahko čim prej lotimo, saj smo jih že obravnavali v občinskem svetu.« Amandma k proračunu je občinski svet sprejel na pobudo slovenskih svetnikov Valentine Repini, Štefana Čoka in Stefana Ukmarja.