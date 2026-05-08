Tomaso Baldassi izdal nov singel

Glasbeni producent, skladatelj in pevec Tomaso Baldassi, sicer tržaški Slovenec, se vrača na glasbeno sceno z novim singlom Redde Rationem (Čas obračunov), ki napoveduje izid istoimenskega albuma. Danes bo pesem na voljo na njegovem YouTube kanalu. S pop ritmom, ki prikliče v spomin devetdeseta leta prejšnjega stoletja, poziva k iskanju resnice, k snetju maske in izkazovanju lastnega pravega obraza.

Baldassi je na tržaški sceni dobro poznan zlasti po duetih in sodelovanjih z drugimi glasbeniki. Na straneh Primorskega dnevnika smo o njem poročali leta 2023, ko je kot avtor besedil in producent sodeloval z videmsko pevko Veronique, še prej pa s slovensko pevko Martino Žerjal in tržaškim pevcem Denisom Fantino. Že večkrat se je predstavil tudi kot samostojen glasbenik.

Baldassi tokrat ponuja album, ki je prežet z globokimi sporočili in nežnimi zvoki. Kantavtor se poglablja vase in zrelo usmerja svoje misli v obračun z melodijami, ki spominjajo na glasbo Tiziana Ferra in Nicoloja Fabija.

Tomaso Baldassi ima za sabo bogato glasbeno kariero. Že zelo mlad je sedel za klavir, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa vstopil v diskografski svet. Z založbo Panarecord je izdal dve plošči in nastopil na odru Festivalbara, televizijske oddaje Domenica In in Festivala Saint Vincent.

Album Redde Rationem bo javnosti predstavil na koncertu v petek, 22. maja, ob 18.30 v avditoriju glasbene šole Scuola 55 v Ulici Capitelli 3 v Trstu.