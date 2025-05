Tomaž Kunaver bo od septembra škofov vikar za slovenske vernike

Tržaška škofija je napovedala manjšo revolucijo za slovenske vernike na območju škofije, ki zaobjema poleg Trsta ter tržaškega Krasa tudi območja dolinske, miljske in repentabrske občine. Škof Enrico Trevisi je namreč oznanil, da bo vlogo škofovega vikarja za slovenske vernike s 1. septembrom letos prevzel Tomaž Kunaver, ki je trenutno župnijski upravitelj v Dolini. Na položaju škofovega vikarja bo nadomestil Antona - Toneta Bedenčiča, ki bo sicer ostal župnik na Tabru.

Bedenčič je bil za slovenske vernike v tržaški škofiji odgovoren zadnjih petnajst let. Na položaju bo ostal še do 31. avgusta, dneva, ko se bo v njegovi cerkvi na Tabru dogajala cerkvena poroka, vrhunec Kraške ohceti, kot je v sporočilu spomnil škof Trevisi. S prvim septembrom bo Kunaver, poleg pristojnosti nad slovenskimi verniki, prevzel tudi vlogo dekana dekanije sv. Jerneja ter župnika v Dolini, Borštu, Boljuncu, Ricmanjih in Mačkoljah.