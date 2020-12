Toplina v obliki človeškega stika in prehranskega paketa

Še nikoli socialna stiska ljudi ni bila tako velika kot letos. Koronavirusno leto je na plan privleklo občutek osamljenosti in nemoči. Če je december za nekatere že v normalnih okoliščinah najtežji mesec v letu, je letošnji toliko bolj naporen. In mnogi so se v božični zgodbi izgubili. O tem veliko vedo povedati prostovoljci Skupnosti sv. Egidija, ki so do lanskega leta na božični dan prirejali množično praznično pojedino za pomoči potrebne.

Tradicionalnega kosila za begunce, brezdomce, socialno šibkejše in starejše tokrat žal ni bilo mogoče organizirati, saj tovrstna druženja niso dovoljena. Namesto praznične pojedine so člani skupnosti ljudem razdelili vnaprej pripravljene prehranske pakete in darove. Med 6. decembrom im božičnim dnem so na domu obiskali 418 oseb v stiski, pakete pa jim je dostavilo 89 humanitarcev, med kateri je bilo letos 21 novih. Dobrodelna akcija se je zaključila na božični dan, ko so s sedeža skupnosti v Ul. Romagna odpeljali še zadnje pakete. Zraven smo bili tudi mi.