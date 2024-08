Tovarna Wärtsilä in zaposleni danes uradno pod MSC

Danes, na prvi avgustovski dan, je tovarna ladijskih motorjev finske skupine Wärtsilä in 255 zaposlenih v njej v skladu s podpisanim dogovorom uradno prešlo pod okrilje skupine Mediterranean Shipping Company (MSC) italijanskega ladjarja Gianluigija Aponteja, ki ima sedež v Švici. Ostale objekte bo MSC prevel jeseni letos. S tem se je po natanko dveh letih negotovosti, razočaranj in pričakovanj izpolnila rešitev, ki delovni sili in tržaški industriji napoveduje boljše čase.

Novico je v sporočilu za medije potrdila finska multinacionalka, ki je julija leta 2022 na Tržaškem povzročila preplah in splošno ogorčenje, ko je zaposlenim sporočila, da bo proizvodnjo ladijskih štiritaktnih motorjev iz Boljunca preselila v domovino, točneje v finsko mesto Vaasa. Takrat je Wärtsilä predstavila načrt za postopno ustanovitev proizvodnje, nakar so se začela trda pogajanja s sindikati, institucijami in zasebnimi družbami, ki so v dveh letih le obrodila sadove. Proizvodnja motorjev se je medtem prekinila in dejansko preselila na Finsko.

Wärtsilä je v današnjem sporočilu poudarila, da »Trst in drugi italijanski obrati za skupino ostajajo pomembni«. V Boljuncu, Genovi, Neaplju in Tarantu bodo še naprej izvajali dejavnosti, kot so raziskovanje, prodaja, storitve za stranke, upravljanje odnosov z dobavitelji, projektni menedžment in izobraževanje.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.