Tovornjak na boku, ob 19.20 Nova cesta za Opčine še zaprta

Na Novi cesti za Opčine se je okrog 14.25 tovornjak, ki je vozil proti Opčinam, kakih 200 do 300 metrov nad Ulico Commerciale, prevrnil na bok. Kaže, da je voznik izgubil nadzor nad njim, ko se je po ovinku premaknil tovor zemlje in skalovja. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Na kraju so gasilci in lokalni policisti, ki so Novo cesto za Opčine zaprli za promet v obe smeri.

Ob 19.20 je bila Nova cesta za Opčine še zaprta za promet. Specializirano podjetje odstranjuje zemljo in skalovje s cestišča, gasilci pa skušajo dvigniti tovornjak.

Marsikje nastajajo prometni zastoji, med drugim v križišču v obliki črke H in pri Banih.