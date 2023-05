Tovornjak naj bi podrl moškega pri Domju

Danes malo po 9.30 naj bi tovornjak blizu hotela Sonja pri Domju na območju dolinske občine podrl pešca, starega okrog 30 let, ki je po padcu obležal na cestišču. Pogojnik je obvezen, ker okoliščine nesreče še niso pojasnjene. Ali se je moškega res dotaknil tovornjak, ali pa je morda sam izgubil ravnotežje in padel, ko je bil tovornjak v neposredni bližini, bo potrdila preiskava, so za Primorski dnevnik povedali karabinjerji. Trenutno zbirajo pričevanja oseb, ki so prisostvovale dogodku, prav tako pa si bodo tudi ogledali posnetke nadzornih kamer, da bi izsledili tovornjakarja. Po neuradnih podatkih kaže, da se voznik tovornjaka namreč ni ustavil, ko je bil moški na tleh, zato da bi mu nudil pomoč, in da je torej odpeljal s kraja nesreče.

Prispela sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Zdravstveno osebje je moškemu na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je poleg ostalih poškodb utrpel pretres možganov. Vzroke nesreče, kot zapisano, preiskujejo karabinjerji.