Promet na pokrajinski cesti št. 29 pri Briščikih je že dalj časa ustavljen zaradi tovornega vozila srbske registracije, ki je zapeljalo v vas in se nato znašlo v preostrem ovinku, v katerem je obtičalo. Na prizorišče so prispeli karabinjerji s proseške postaje, ki so obvestili gasilce. Slednji so se na Kras napotili z žerjavom.