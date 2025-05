Tožilka: Liliano Resinovich je zadušil mož

Sebastiano Visintin je svojo soprogo Liliano Resinovich v Svetoivanskem parku 14. decembra 2021 napadel in ji z grabljenjem, stiskanjem, pretepanjem, udarci ter praskami, ki so bili usmerjeni na različna mesta glave, desne roke, prsnega koša in okončin, povzročil smrt. Ta je nastopila zaradi zunanje zadušitve, ki je bila posledica grabljenja in stiskanja žrtvinega obraza. Tako piše državna tožilka Ilaria Iozzi v svojem poročilu, v katerem gradi obtožnico zoper edinega osumljenega v tem primeru. Do umora naj bi po njeni oceni prišlo ravno tam, kjer so šele tri tedne zatem, 5. januarja 2022, našli truplo. Vest je po poročanju tržaškega časopisa Il Piccolo objavila tiskovna agencija ANSA.

