Tožilka za mladeniča predlaga dosmrtno zaporno kazen

Državna tožilka Lucia Baldovin je danes na porotnem sodišču v Trstu za 22-letnega Alija Kashima, ki je osumljen umora 17-letnega Roberta Trajkovića, predlagala dosmrtno zaporno kazen zaradi nenaklepnega umora v oteževalnih okoliščinah, in sicer zaradi nepomembnih vzrokov. Kashima je ob predlogu državne tožilke obšla slabost in mu je priskočil na pomoč zdravnik.

V popoldanskih urah se bo narok nadaljeval, spregovorili bodo Kashimovi odvetniki. Sodba naj bi bila znana, če ne bo zapletov, ob koncu junija.

Truplo 17-letnega Roberta Trajkovića so karabinjerji našli 8. januarja lani zvečer v pritličju večstanovanjske stavbe v Ulici Rittmeyer, kjer se nahaja tudi hostel. Alija Kashima so policisti že naslednjega dne pridržali in ga prepeljali v koronejski zapor. Umor je priznal, razlog pa naj bi bil ljubosumje, saj storilec naj ne bi prenesel, da mu je mladi Robert speljal dekle. Zadušil ga je z vrvico, kar je potrdila obdukcija.