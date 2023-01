Tragedija na Teku burje

Na osmem Teku burje, ki je včeraj potekal na Tržaškem, je zaradi nenadne slabosti na delu proge, ki je potekal na plaži v bližini sesljanskega Portopiccola, kjer je bil končni cilj, v popoldanskih urah umrl 57-letni udeleženec, doma iz Belluna. Med tekom ga je pred ženo obšla nenadna slabost in se je zgrudil na tla. Reševalci, ki so bili prisotni ob progi, katerim so se pridružili tudi gorski reševalci, so mu nemudoma nudili pomoč in so ga začeli oživljati, pri čemer so uporabili tudi defibrilator. Na kraj so nato prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so nadaljevali z oživljanjem in so ga nato s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Kljub vsem prizadevanjem zdravstvenega osebja in vseh, ki so mu želeli pomagati, pa za nesrečnega tekmovalca žal ni bilo več pomoči.