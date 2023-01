Tragična usoda Darinke Piščanc vpisana v tla mesta

Postavili so ga ob bližajočem se dnevu spomina na žrtve holokavsta še s štirinajstimi tlakovci, za katere je poskrbela tržaška judovska skupnost v sodelovanju z Občino Trst združenjem nekdanjih deportirancev Aned in drugimi organizacijami. Dvorišče župnišča je bilo premajhno za vse navzoče. Program so z recitacijami in petjem obogatili dijaki in dijakinje katinarske slovenske nižje srednje šole sv. Cirila in Metoda pod mentorstvom profesorice Kristine Kovačič. Obeležje je blagoslovil domači župnik Giorgio Carnelos.