Trajnost kavne industrije

V teh dneh se v Trstu ustvarja prvo svetovno omrežje raziskovanja na področju trajnostnega razvoja kavne industrije. Danes se je namreč začel posvet Ernesto Illy colloquia, ki ga v veliki dvorani Budinich znanstvenega centra Abdus Salam prirejajo Fundacija Ernesto Illy, mednarodni center teoretične fizike ICTP in mednarodna znanstvena akademija UNESCO TWAS. Skoraj 50 znanstvenikov iz 30 držav, raziskovalci, študenti, ekonomisti in strokovnjaki na različnih področjih bodo z interdisciplinarnim pristopom obravnavali trajnostni razvoj kavne industrije v času podnebnih sprememb na srečanjih, ki se bodo vrstila do četrtka prav v omenjeni kongresni dvorani.

»Posvet ima namen, da se zamislimo in poiščemo rešitve za boljšo prihodnost na področju, ki se razvija po celem svetu in ki v svoj razvoj vpleta bolj in manj razvite države,« je slovesnost ob odprtju dogodka uvedla Raffaella De Lia za UNESCO TWAS. Predala je besedo Anni Illy, predsednici Fundacije Ernesto Illy, ki je v pozdravnem videoposnetku poudarila, da je organizacija nastala v spomin na očeta kemika in ustanovitelja znanega kavnega velikana.

Na slovesnosti so prisotne v dvorani in povezane na daljavo pozdravili tudi direktor akademije TWAS Romain Murenzi, deželna odbornica Alessia Rosolen in tržaška podžupanja Serena Tonel, ki sta poudarili, da je Trst na vrhu svetovne debate o trajnostnem razvoju, ter direktor centra ICTP Atish Dabholkar. Fundacijo Ernesto Illy je nato predstavil njegov direktor Furio Suggi Liverani.

Prvi dan posveta je bil posvečen vplivu, ki jo imata gojenje kave, kmetijstvo in poljedelstvo ter širša prehrambna industrija na podnebne spremembe. Še osem let nas namreč ločuje od trenutka, ko ne bo več mogoče zaustaviti naraščanja temperature na našem planetu. »Zato mora človek pospešiti svoje iskanje in uvajanje novih, okolju prijaznih politik,« je glavno predavanje dopoldneva uvedel namestnik direktorja Enote za podnebje in okolje organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Zitouni Ould-Dada. Kratko obdobje je sicer primerno za spremembo smeri, v katero se svet še danes prehitro premika.