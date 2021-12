Transparent za Giulia Regenija bodo odstranili

V Miljah bo 29. decembra začelo veljati novo pravilo, po katerem bodo transparenti lahko izobešeni na občinskih stavbah največ trideset dni (z morebitnimi izjemami v primeru dolgotrajnejših razstav in drugih večjih dogodkov). To pomeni, da bo rumeni transparent, ki na fasadi sedeža miljske občine na Trgu Marconi že pet let – od njegove smrti – zahteva resnico za Giulia Regenija, kmalu odstranjen. Kdaj se bo to zgodilo, še ni znano.

Zadevni sklep je soglasno sprejel občinski odbor župana Paola Polidorija. Ta je že pred prevzemom županskega mesta izrazil mnenje, da je treba v zvezi z umorom študenta iz Fiumicella še naprej zahtevati, da se preiščejo vse okoliščine, a da so njemu namenjeni transparenti izrazito politični. Skratka, šlo naj bi za levičarski in ne le solidarnostni napis.

Podobnega mnenja je bil tržaški župan Roberto Dipiazza, ko je 7. oktobra 2016 z balkona Mestne hiše dal odstraniti transparent za Regenija. Polidori je bil takrat njegov podžupan. Leta 2019 je zgledu sledil predsednik deželne vlade (in Polidorijev strankarski kolega iz vrst Lige) Massimiliano Fedriga, ko se je za enako potezo odločil na drugem koncu Velikega trga, na sedežu Dežele FJK.