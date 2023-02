Trčenje na Obalni cesti

Danes popoldne je okrog 15. ure na Obalni cesti v Trstu pri križišču z Ulico Vitalba prišlo do prometne nesreče, pri kateri sta trčila avtomobila. Eden od njih se je prevrnil na bok in se naslonil na poltovornjak, ki je bil parkiran v bližini. Pri nesreči se je poškodoval voznik avtomobila, ki se je prevrnil na bok. Reševalci so ga uspeli rešiti iz vozila in mu nuditi prvo pomoč, nakar so ga z rumeno triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so poskrbeli, da so bila vsa vpletena vozila varna. Lokalna policija pa je skrbela za urejanje prometa, saj je ta nekaj časa potekal izmenično enosmerno.